Mo 10.07.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Arthur Abraham: Rücktritt nur als Champion

In den Ring kam er als Schlumpf und später als "König Arthur". Er war Weltmeister, gewann 30 mal durch KO, verlor aber auch 5 Kämpfe und kam doch immer wieder zurück: Profiboxer Arthur Abraham. Am kommenden Sonnabend nimmt der gebürtige Armenier mit deutschem Pass erneut Anlauf, um sich einen Titel zu holen - denn seine Karriere möchte er als Champion beenden. Vor dem Kampf in London unterhielt sich mein Kollege Stefan Frase mit dem Boxer.