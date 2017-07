- Gerda Hasselfeldt feiert Geburtstag und Abschied

In der Flüchtlingskrise war Gerda Hasselfeldt das Scharnier der Unionsschwestern. Die Union wird künftig ein neues Scharnier brauchen: Denn Hasselfeldt feiert ihren 67. Geburtstag und geht mit dieser Regierung in Rente. Sie hat das gut gemacht, hört man aus vielen Richtungen. Erstaunlich, denn die CSU-Frau wollte den Job der Landesgruppenchefin eigentlich gar nicht haben. Hauptstadtkorrespondent Martin Mair hat mit Gerda Hasselfeldt gesprochen.

Ihre insgesamt sechseinhalb Jahre möchte sie nicht missen, sagt Gerda Hasselfeldt. Der Vorsitz der CSU-Landesgruppe sei die schönste Position, die die Partei in Berlin zu vergeben habe. Trotz schwieriger Phasen, wie zum Beispiel die Flüchlingspolitik ab dem Jahr 2015, bei der es die CSU aber letztendlich geschafft habe, ihre landespolitische Position auch in den Bundestag einfließen zu lassen.

Ihre Schanier-Funktion zwischen München und Berlin sei nicht immer leicht gewesen - für die Erfahrung sei Hasselfeldt aber dennoch sehr dankbar. Nicht zuletzt auch, weil die schwierigen Phasen dabei geholfen hätten, das Band zwischen den Unions-Parteien zu stärken. So seien viele nationale oder europäische Maßnahmen umgesetzt worden.

Vorfreude auf "ein bisschen mehr Zeit"



Was genau sie am 25. September, also dem Tag nach der Bundestagswahl, macht - dafür habe Gerda Hasselfeldt bisher noch keine Pläne, weil sie sich derzeit voll auf den Wahlkampf konzentriere. Neugierig sei sie aber bereits - und sie freue sich auf ein bisschen mehr Zeit, die der neue Lebensabschnitt mit sich bringen werde.