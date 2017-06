Di 27.06.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Handfester Streit im NSA-Untersuchungsausschuss

Zerwürfnis, Abberufung, Prüfung rechtlicher Schritte - seit einigen Tagen produziert der NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag Negativ-Schlagzeilen. Vorläufiger Höhepunkt: Der Ausschussvorsitzende hat die Berichterstatter der Opposition abberufen. Dabei sollte am Mittwoch der Abschlussbericht feierlich an den Bundestagspräsidenten übergeben werden, was nun in der Schwebe steht. Der massive Ärger im Ausschuss überlagert die Kernfrage, der der Ausschuss nachgehen sollte: Hat es nun das massenhafte Abschöpfen unserer Daten durch die NSA gegeben? Nein, sagt Patrick Sensburg (CDU), Vorsitzender des Untersuchungsausschusses.