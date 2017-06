- Sind gläubige Menschen toleranter - oder fördert Religion eher Intoleranz?

Es gibt keine Freiheit des Glaubens und keine religiöse Toleranz in den Moscheevereinen in Deutschland – das sagt die Soziologin und Publizistin Necla Kelek. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch dagegen erzählt von guten Erfahrungen mit muslimischen Gesprächspartnern, von Solidarität und dem gemeinsamen Einstehen für den Glauben. Wie weit geht Toleranz und wo sind ihre Grenzen? Macht Religion toleranter oder ist sie ein Hemmnis? Darüber spricht Ursula Voßhenrich mit Necla Kelek und Erzbischof Heiner Koch.



In ihrer Debatte erörtern beide Gesprächspartner ihren Begriff von Toleranz: Kelek selbst bezeichnet sich von ihrer Herkunft und Erziehung her als einen "sehr toleranten Menschen - aber es kommt natürlich auch darauf an, gegenüber wem oder was". Für Koch bedeutet Toleranz, dass "ich viele Menschen mit gesellschaftlichen, politischen oder religiösen Einstellungen wertschätze und mich von ihnen bereichern lasse. Aber dass ich auch mit meinem Profil hineingehe - ein Profil, dass ich ein Leben lang weiter entwickle. Auch durch die Anregung der anderen. Mit einem hohen Schuss Respekt."