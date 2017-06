Do 15.06.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Woran glauben wir wirklich?

Der Glaube versetzt Berge, heißt es in der Bibel. Und tatsächlich lässt sich viel mehr erreichen, wenn man nur fest daran glaubt. Deshalb arbeiten nicht nur Trainer im Sport daran, sondern auch Trainer, die uns Normalmenschen beruflich oder privat über Hürden helfen wollen. Arvid Nienhaus ist so ein Coach. Und Christian Wildt aus der Inforadio-Redaktion sprach mit ihm im Rahmen der ARD-Themenwoche "Glauben" über das Prinzip: Glaube an Dich selbst und lerne Berge zu versetzen - oder zumindest zu überwinden.

Infos im www Arvid Nienhaus - Körpersprache und Coaching