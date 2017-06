Mi 14.06.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Lüge versus Wahrheit

Du sollst nicht Lügen. Jedem von uns ist dieser Satz eingeprägt worden. Lügen ist unmoralisch, und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Dabei lügen wir alle, Psychologen sagen, mehrmals am Tag. Wann ist eine Lüge also gut oder schlecht? Was ist moralisch akzeptiert? Darüber streiten sich zwei moralische Ratgeber: der Journalist und Psychologe René Träder und der Jurist und Mediziner Rainer Erlinger. Mit ihnen spricht Sandra Schwarte.



Träder findet Lügen gar nicht so verwerflich: "Wir alle lügen und darum find ich's nicht so wahsinnnig schlimm." Eine Lüge könne uns auch zu unserer eigenen Wahrheit führen: Wenn wir uns selbst bei einer Lüge ertappen und uns fragen, warum wir eigentlich nicht die Wahrheit gesagt haben, könnten wir dazu kommen, unsere eigenen Einstellungen zu ändern.

Erlinger glaubt, dass mit der äußeren Lüge auch die Selbstlüge einhergeht. Es sei schwierig, sich zu unterhalten, wenn die Lüge freigegeben wird und man dann nicht mehr weiß: Was ist richtig? Was ist falsch? Außerdem seien Lügen dazu da, Leute zu manipulieren und das sei abzulehnen. In einigen Momenten würde jedoch selbst Erlinger nicht die Wahrheit sagen.