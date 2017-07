Bild: imago/Sven Lambert

- 'Im goldenen Käfig' - Anwälte in der DDR

Für die 16 Millionen Einwohner durften in der DDR der 1970er und 80er-Jahre knapp 600 Anwälte tätig sein. In der Bundesrepublik gab es über 50.000. Die Anwälte der DDR wurden kontrolliert vom Justizministerium, von der Partei - und nicht zuletzt von der Staatssicherheit. Über den Arbeitsalltag der Anwälte in der DDR hat der Historiker Christian Booß ein Buch geschrieben. Zu welchen teilweise überraschenden Erkenntnissen er dabei kam, verrät er im Gespräch mit Ansgar Hocke.

Das Buch Christian Booß - Im goldenen Käfig Zwischen SED, Staatssicherheit, Justizministerium und Mandant - die DDR-Anwälte im politischen Prozess



Gebundene Ausgabe: 616 Seiten

Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht

Auflage: 1 (Juni 2017)

Preis: 45,00 €

ISBN-10: 3525351259

ISBN-13: 978-3525351253

Äußerst akribisch hat sich Christian Booß mit der Arbeitswirklichkeit von Anwälten in der DDR beschäftigt, über 1000 Prozessakten hat er studiert, vor allem aus den 1970er- und 80er Jahren. Und hat dabei schnell festgestellt: "Anwälte waren nicht so frei wie in einem westlichen System. Andererseits hat man ihnen das vergoldet, sie haben zwei bis drei mal so viel verdient wie ein Facharbeiter. Gleichzeitig wurden sie von der Stasi überwacht. Stasileute waren oft neidisch auf diese `geldgierigen` Leute", erklärt Booß. Daher auch der Titel seines Buches: "Im goldenen Käfig - Zwischen SED, Staatssicherheit, Justizministerium und Mandant – die DDR Anwälte im politischen Prozess:"

SED formte sich ihre "sozialistischen Anwälte"

In den 15 kreisfreien Städten der DDR waren in den 1970er- und 80er Jahren rund 600 Anwälte registriert, viele von ihnen hatten Antiquitäten und Westautos, waren also privilegiert. Waren bis zum Krieg in Berlin noch 3000 Anwälte tätig, wurde deren Zahl 30 Jahre nach Kriegsende auf 60 reduziert. "Die SED siebte zunächst mit Zulassungsbeschränkungen und mit Entnazifizierungen drastisch aus, dann wurden sogenannte Kollegien gebildet, die freie Advokatur wurde abgeschafft. In jedem Bezirk gab es ein Kollegium, eine Kollektivanwaltschaft, so was wie Rechtsanwaltskammern, die staatlich reglementiert waren. So wollte man den sozialistischen Anwalt schaffen, der den Vorgaben der SED folgen musste", erklärt der Historiker Booß.

Schmale Bahnen für DDR-Juristen