Mo 15.05.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Roda Verheyen - Anwältin für eine saubere Umwelt

Eine Frau will den Braunkohle-Tagebau in Brandenburg stoppen. Das klingt verrückt, aber wenn man ihr zuhört, kann man sich vorstellen, dass sie auch das schafft. Roda Verheyen ist eine international gefragte Umweltanwältin, die sich schon mit ganz anderen Giganten als Braunkohlebaggern angelegt hat. Ihr Rat ist auch bei Bundespolitikern gefragt. rbb-Reporterin Jana Göbel traf sie nach einer Ausschuss-Sitzung vor dem Paul Löbe Haus in Berlin-Mitte.



Die international gefragte Umweltanwältin ist auch in unserer Region aktiv, nämlich wenn es um die Folgen der Braunkohleförderung geht. Verheyen klagt derzeit gegen zwei Tagebaue - und ist zuversichtlich, dass sie gewinen wird. Ihre Hauptargumente sind Wasser- und Klimaschutz. Die Juristin streitet sich vor deutschen Gerichten aber auch über Fälle im Ausland.



So unterstützte sie Einwohner von Nigeria gegen den Shell-Konzern, als es um die Praxis ging, Methan vor Ort zu verbrennen - mit "meterhohe Flammen, die dort alles Leben zerstören und auch die Bevölkerung gefährden. Da haben wir nigerianische Anwälte vor Ort vor dem Verfassungsgericht des Landes unterstützt und auch ein Urteil erstritten." Derzeit vertrittritt sie einen peruanischen Hauseigentümer gegenüber dem Energiekonzern RWE. Er befürchtet, dass sein Haus mit der gesamten Stadt aufgrund des Klimawandels überschwemmt werden. "Da verlangt mein Mandant, dass der Konzern RWE die Folgen seines Handelns übernimmt, und einen Anteil der Kosten für Schutzmaßnahmen übernimmt."

Was heißt das für die Region?

In dem Braunkohle-Verfahren stützt sie sich auf das Wasserhaushaltsgesetz und auf die EU-Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000.



"Da steht ganz klar drin, dass sowohl Oberflächengewässer also Flüsse, aber auch das Grundwasser, von dem wir alle leben, in einem guten Zustand sein sollte - und zwar bis 2015. Das ist nicht eingetreten. Weder die Spree noch andere Flüsse im Einflussbereich der Braunkohlentagebaue sind in einem guten Zustand. Das liegt an der Eisen- und Sulfatbelastung. Vor allem ist das Grundwasser so erheblich beeinträchtigt, dass man nicht weiß, ob es sich regenerieren wird. Und wenn ich das heute rechtlich analysiere, 17 Jahre nach Inkrafttreten dieser verpflichtenden Richtlinie, dann sage ich: Bestandskraft für den Braunkohleabbau ist rechtswidrig."



Geklagt wird gegen zwei Braunkohlepläne – und zwar die Raumordnungspläne aus Brandenburg und aus Sachsen. Sie vertritt als Anwältin die Umweltverbände, Greenpeace, den BUND, die Grüne Liga und private Betroffene aus den Dörfern vor Gericht und will versuchen, die Weiterentwicklung der Braunkohletagebaue zu stoppen.



"Ich vertraue auf deutsche Gerichte"

Ein Erfolg für sie wäre, wenn es keine weiteren Tagebaue in Sachsen und in Brandenburg gäbe und wenn die bestehenden Tagebaue wieder auf ihre Notwendigkeit überprüft würden: "Aus meiner Sicht darf sowohl aus wasserrechtlicher Sicht aber vor allem aus Klimaschutz-Sicht so wenig Braunkohle wie möglich verbrannt werden. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Klimaziele für 2020 und 2030 nicht erreichbar sind, wenn weiter in diesem Umfang Braunkohle verstromt wird." Beim Thema Braunkohle sind nicht wenige gegen sie: die Nachfolgegesellschaft beim Bund, das Land Brandenburg, die Industrie, die Gewerkschaft. Doch sie vertraut auf die Gerichtsbarkeit in Deutschland, "weil wir hier in Deutschland in einem System leben, wo die Gewaltenteilung und die Gerichtsbarkeit funktionieren. Ich muss hier in Deutschland keine Angst um mein Leben oder das meiner Familie haben. Das ist in anderen Ländern ganz anders." Das Gespräch führte Jana Goebel.