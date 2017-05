Fr 19.05.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Berlin 1937 - Alltagsleben inmitten der Diktatur

"Der Alltag in der NS-Diktatur" ist das Thema einer Ausstellung, die bis Januar im Märkischen Museum in Berlin-Mitte gezeigt wird. Unter dem Titel "Berlin 1937 - im Schatten von Morgen“ sind Alltagsgegenstände zu sehen, die allesamt der scheinbaren Ruhephase vor dem Zweiten Weltkrieg entstammen. Wie betrachten junge Leute heute, 80 Jahre später, diese Zeit? Inforadio-Redakteur Christian Wildt hat mit Studenten gesprochen, die sich in der Ausstellung engagieren und viele Fragen aufwerfen, die weiter wichtig sind.



Gäste im Inforadio-Studio v.l.n.r.: Annalena Baasch, Lisanne Tholeikis, Mariane Pöschel, Helge Teil

So wie heute auf jeder Tastatur das @-Zeichen zu finden ist, so gab es vor 80 Jahren auf deutschen Schreibmaschinen ein Zeichen mit Doppelblitz. Es war die Doppel-Rune der SS, der Nazi-Terrororganisation. Praktisch. Erschreckend. Ein Stück Alltag im Apparat der NS-Dikatatur. Das ist genau das Thema einer Ausstellung, die bis Januar im Märkischen Museum in Berlin Mitte zu sehen ist. Sie heißt "Berlin 1937 - im Schatten von Morgen.“ Denn 1937 steht für eine Zwischenzeit. Zwei Jahre vor dem Entfesseln des Zweiten Weltkriegs. Aber auch schon das Jahr Vier der Diktatur. Ein Gruppe von FU-Studenten der Geschichte begleitet die Ausstellung mit einem Blog, um dazu Anregungen zu liefern, um ins Gespräch zu kommen. Um sich genauer den Veränderungen zu nähern, haben sich die Studentinnen und Studenten jeweils Themen ausgesucht.

Annalena Baasch

"Es gab Handlungsspielraum!"

Anna Lena Baasch hat sich mit dem Thema "Handlungsspielraum jedes Einzelnen" beschäftigt, und den gab es in Berlin 1937 durchaus: "Die Diktatur war ja nicht einfach über Nacht da, sie wurde eingerichtet. Damals haben die Menschen schon Verfolgung mitbekommen, die Nürnberger Gesetze wurden 1935 eingerichtet, Parkbänke mit der Aufschrift `Nur für Arier" wurden schon aufgestellt. Allerdings haben die Menschen damals ganz unterschiedlich auf diese Gegenstände reagiert, die gezeigt haben, wie stark die Diktatur in den Alltag eingreift", meint Baasch. "Bei den Fahnenaufmärschen in der Stadt hätte man 1937 jedenfalls auch einfach zuhause bleiben können", betont sie.



"Manchen war bewusst, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Manche haben sich einfach weggeduckt, andere haben das akzeptiert oder hatten auch Angst. Aber es gab eben auch Leute, die sich dagegen gewehrt haben, beispielsweise die Mitglieder der Bekennenden Kirche, evangelische Pfarrer wie Martin Niemöller", berichtet die Geschichtsstudentin. Solche Personen seien beeindruckend und stark. "Es ist wichtig, dass wir heute dasselbe tun und uns für Demokratie einsetzen", betont sie.

Christian Wildt im Gespräch mit den FU-Bloggern.

1937 gab es den Bruch mit der eigenen Frauenideologie

Student Helge Teil hat sich mit dem Frauenbild in der NS-Zeit beschäftigt. Und das scheint völlig klar: Mutter statt Staatsbürgerin. Und doch wurde es von der Wirklichkeit eingeholt: "Anfangs wurde die deutsche Mutter propagiert, teilweise gab es sogar Berufsverbote für Frauen in einzelnen Disziplinen", berichtet Teil. 1937 sei dann für Frauen ein Wendejahr gewesen, "Frauen mussten Reichsarbeitsdienst als Arbeitsmaid verrichten, meist im landwirtschaftlichen oder hauswirtschaftlichen Bereich. Dann gab es einen Bruch mit der eigenen Nazidideologie, als Frauen dringend in der Rüstungsindustrie gebraucht wurden."



Inforadio-Redakteur Christian Wildt hat sich neben Annalena Baasch und Helge Teil noch mit Mariane Pöschel und Lisanne Tholeikis über die Ausstellung unterhalten. Pöschel befasste sich im FU-Blog mit der Pressefreiheit, die von den Nazis sofort abgeschafft wurde. Tholeikis beschäftigte sich mit der Unterdrückung Homosexueller. Statements der beteiligten Studenten können Sie unter diesem Artikel nachhören.

BILDERGALERIE

Schreibmaschine DM (steht für "Die Maschine des deutschen Mechanikers") der Europa Schreibmaschinen AG Berlin/Erfurt aus der Kaserne der "Leibstandarte SS Adolf Hitler" in Berlin-Lichterfelde, 1933-1936.

SS-Runenzeichen auf der Tastatur einer Schreibmaschine aus der Kaserne der "Leibstandarte SS Adolf Hitler" in Berlin-Lichterfelde, 1933-1936

Limonadenflasche der Coca-Cola GmbH in Berlin-Lichterfelde mit Bodenprägung "Ruhrglas 37", 1937

NSU Motorenwerke Neckarsulm Motorrad NSU 251 OSL, 1937

Prägung einer Spendendose des Winterhilfswerks im "Gau Berlin", nach 1933

Harry Croner Blick über die Spree mit der Waisenbrücke auf das Märkische Museum, Winter 1937

Blick vom Alten Museum auf den Lustgarten mit Tribünen und Hakenkreuzfahnen (Stadtschloss im Hintergrund) - Foto: Harry Croner

Straße Unter den Linden mit Beflaggung und Dekorationsbauten anlässlich des Staatsbesuchs von Benito Mussolini, Foto: Harry Croner, September 1937 - © Stadtmuseum Berlin

Passanten am Leipziger Platz mit dem Kaufhaus Wertheim im Hintergrund - Foto: Harry Croner, 1937

Harry Croner: Zielrichterturm am Ausgang der Avus-Nordkurve nahe dem Berliner Messegelände, 1937



Harry Croner: Blick von der Hardenbergstraße am Bahnhof Zoo auf die Synagoge in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg, 1937

Butterdose, 1930er-Jahre Keramik, Harnstoffharz (Pollopas)

Fritz Koelle, Portätbüste Horst Wessel, 1936 Bronze, gegossen

August Wilhelm Dressler Die Verlobten, 1925/1950 Öl auf Holz

Stahltür für einen Luftschutzraum, Mitte 1930er Jahre Firma Otto Briese, Berlin

Seiten der antisemitischen Wochenzeitung Der Stürmer, 13. Jahrgang, Nr. 20, Mai 1935, auf einer in Berlin-Schmöckwitz gefundenen Tafel

Schautafel für die antisemitische Wochenzeitung Der Stürmer, um 1935: Die für den Stürmer typischen Losungen "Das ist der Jude: Der Feind aller Nationen" ...

... und "Wer beim Juden kauft, stiehlt Volksvermögen" bilden den Rahmen für antisemitische Karikaturen

Rundfunkempfänger der Deutschen Arbeitsfront DAF 1011, 1935 C. Lorenz AG, Berlin

Gedenkmedaille des jüdischen Aufbringungswerkes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin anlässlich des 500. Geburtstages des spanisch-jüdischen Philosophen und Staatsmannes Isaak Abravanel, 1937 gefertigt vom Bildhauer Walter Cohn Aluminium (Guss)

Berliner Kneipe "Zur großen Molle" Handzeichnung von Otto Nagel, 1937 Play Pause Fullscreen