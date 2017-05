Di 23.05.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Kirchentags-Präsidentin: 'Die Angst wird durch Vertrauen besiegt'

Unter dem Motto „Du siehst mich“ treffen sich ab Mittwoch bis Sonntag Christinnen und Christen in Berlin und Potsdam, um über Gott und die Welt zu diskutieren und zu feiern. Ein Höhepunkt ist der Besuch des ehemaligen US Präsidenten Barack Obama. Er wird mit Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag vor dem Brandenburger Tor diskutieren. Moderiert wird die Veranstaltung vom EKD Ratsvorsitzenden Bischof Heinrich Bedford-Strohm und der Präsidentin des Kirchentags, Christina Aus der Au. Ulrike Bieritz aus der rbb Religionsredaktion hat die reformierte Theologin, die in der Schweiz geboren wurde und in Zürich lebt und arbeitet, getroffen.

Für Christina Aus der Au ist die Aufregung schon spürbar. Die Luft kribbelt beinahe. Denn mit 100.000 Teilnehmern aus Deutschland und aller Welt rechnet die Präsidentin des diesjährigen Kirchentags in Berlin. An der Planung und Konzeption von über 2.500 Veranstaltungen war sie beteiligt; Workshops, Ausstellungen, Konzerte, Podiumsdiskussionen und Gottesdienste. Dieses Jahr kommt eine riesige logistische Herausforderung dazu: Am Sonntag sind alle Besucher herzlich eingeladen, dem Abschlussgottesdienst in Wittenberg in Sachsen-Anhalt beizuwohnen. Kirchentag im Reformationsjahr

Vor 500 Jahren hat Luther seine 95 Thesen ans Tor der Wittenberger Schlosskirche genagelt - ein Jubiläum, dass nicht nur mit dem Abschlussgottesdienst gewürdigt wird. Reformatorische Steitgespräche sind geplant und erstmalig findet auch ein englischsprachiges Zentrum, in dem internationale Gäste über die gesellschaftliche Bedeutung der Reformation in ihren Ländern sprechen. Dennoch ist Aus der Au wichtig zu betonen, dass es sich immer noch um einen Kirchentag im Reformationsjahr handelt und nicht um einen Reformationskirchentag.



