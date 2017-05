Seit Monaten ist die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Stadtgespräch in Berlin. Die Entscheidung, den langjährigen Intendanten Frank Castorf durch den belgischen Kurator Chris Dercon zu ersetzen, führte im und außerhalb des Theaters zu heftigen Diskussionen. Doch was genau der designierte Intendant und sein Team mit der Volksbühne vorhaben, wurde erst am Dienstag bekanntgegeben - auf einer Pressekonferenz auf dem Tempelhofer Flughafengelände. Dort wird am 10. September auch die Saisoneröffnung der neuen Volksbühne gefeiert, wie Inforadio-Theaterexpertin Ute Büsing berichtet.