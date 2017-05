Fr 05.05.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Runnicles: Wagner hat mich zur Oper gebracht

Mit Wagner fing alles an. Vor genau zehn Jahren dirigierte Donald Runnicles an der Deutschen Oper den "Ring des Nibelungen" - und begeisterte Musiker und Publikum. Wenig später war er Generalmusikdirektor. Seitdem geht es steil bergauf für das Haus an der Bismarckstraße. Auch, weil Runnicles sich Zeit nimmt, viele Premieren selbst dirigiert. In zwei Tagen steht zum Beispiel schon wieder Wagner an: Der "Fliegende Holländer". Vorher hat er sich noch mit Inforadio-Kulturreporter Jens Lehmann über seine Arbeit unterhalten.