Deutsche UNESCO-Kommission / Erik Hartung

So 14.11.2021

Weltkulturerbe am Rhein - SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz

Sie sind Weltkulturerbe – die Zeugnisse jüdischen Lebens in den drei Städten am Rhein Speyer, Worms und Mainz, die "SchUM-Stätten". Der Name ist gebildet aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen hebräischen Städtenamen. Aber es gibt noch viel mehr Weltkulturerbe am nördlichen Oberrhein. Von Eva Firzlaff

Jüdische Zeugnisse in Speyer, Worms und Mainz Deutsche UNESCO-Kommission / Erik Hartung Die Synagoge in Worms . Die Synagoge geht auf ein 1034 gestiftetes Gebetshaus zurück und wurde seit dem mehrfach zerstört und neu aufgebaut

Deutsche UNESCO-Kommission / Erik Hartung Die Raschi- Jeschiwa ist ein Anbau an die Synagoge in Worms. Die Jeschiwa samt Stuhl sind mit dem Namen Raschis verbunden, einem wichtigen Gelehrten, der in Mainz und Worms studiert hatte (11. Jh.). Er verfasste Auslegungen der zentralen jüdischen religiösen Texte, die bis heute relevant sind.



Deutsche UNESCO-Kommission / Erik Hartung Der jüdische Friedhof in Worms ist der größte und älteste in Europa. Seine ältesten Grabsteine sind fast 1000 Jahre alt. Weil im jüdischen Glauben der Friedhof ein Haus der Ewigkeit ist, bleiben die Gräber ewig bestehen.

Deutsche UNESCO-Kommission / Erik Hartung Männer-Synagoge und Frauenschule von Speyer . Die Synagoge wurde 1104 geweiht, die Frauenschule entstand etwas später.

Deutsche UNESCO-Kommission / Erik Hartung Mikwe in Speyer. Sie ist älteste, die besterhaltenste Mikwe im europäischen Raum. Ein Ritualbad ist für die Jüdinnen und Juden notwendig, z.B. vor einer Hochzeit oder nach einer Geburt. Sie wird bis heute genutzt.

Deutsche UNESCO-Kommission / Erik Hartung Mainz hatte die älteste jüdische Gemeinde der SchUM-Städte, doch ihr Friedhof, der Judensand enthält kaum jüdische Bauwerke aus dem Mittelalter. Der Friedhof wurde 1438, als alle Jüdinnen und Juden aus Mainz vertrieben worden waren, verwüstet. Viele abgeräumte Grabsteine dienten als Baumaterial.