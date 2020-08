imago images / Hanke Bild: imago images / Hanke

23.08.2020 Unterwegs

- Havel statt Hudson River

Eigentlich wollte Inforadio-Reporterin Sabine Dahl in diesem Jahr in die USA reisen. Es sollte die Ostküste runtergehen. Aber Corona hat alle ihre Pläne zunichte gemacht. Also hat sie kurzentschlossen ihren Bootsführerschein und ihren Mann geschnappt und die heimische Region unsicher gemacht.