Imago / Westend61 Bild: Imago / Westend61

So 07.06.2020 | 07:24 | Unterwegs

- Galicien - Dudelsack statt Flamenco

Galicien im Nordwesten Spaniens hat wenig zu tun mit den gängigen Klischees über das Land. In der Region an der Atlantikküste heißt es Dudelsack statt Flamenco und Regen statt Dauersonne. Tina Witte war in Galicien unterwegs.