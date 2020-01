imago images / Jochen Tack Bild: imago images / Jochen Tack

So 19.01.2020 | 07:24 | Unterwegs

- Monumentale Bauwerke in Europa

Jede größere Stadt in Europa hat mindestens eine Sehenswürdigkeit, die man bei einem Besuch unbedingt gesehen haben muss. Unterwegs führt zu drei ganz besonderen Bauwerken: der Sagrada Familia in Barcelona, dem Petersdom in Rom und der Londoner Tower Bridge.