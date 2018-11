dpa-tmn Bild: dpa-tmn

Sa 10.11.2018 | 06:24 | Unterwegs

- Weltnaturerbe Aletsch-Gletscher in den Alpen

Der Klimawandel setzt den Gletschern in den Alpen zu: Seit 1970 sind sie in der Schweiz um etwa ein Drittel geschrumpft. Davon betroffen ist auch der Große Aletsch-Gletscher im Kanton Wallis. Er gehört schon seit vielen Jahren zum Welt-Naturerbe, zusammen mit der Jungfrau-Region und den anderen ihn umgebenden Gipfeln. Eva Firzlaff hat erkundet, was den Gletscher zum Welt-Naturerbe macht.