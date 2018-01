Matthias Neumann / Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. Bild: Matthias Neumann / Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.

Sa 13.01.2018 | 06:24 | Unterwegs

- Eine Winterreise nach Schmilka

In Bad Schandau an der Elbe in der Sächsischen Schweiz liegt der Ort Schmilka. Im Sommer ist er für viele Besucher Ausgangspunkt für eine Wanderung in den Nationalpark Böhmische Schweiz. Aber auch im Winter ist Schmilka einen Besuch wert - findet Axel Bars.