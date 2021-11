imago images Bild: imago images

So 14.11.2021 | 07:03 | Starke Sätze

- "Vater und Ich" von Dilek Güngör

In der Schwäbischen Provinz ist die berührende Vater-Tochter-Annäherung "Vater und ich" angesiedelt. Dilek Güngör erzählt von Generationen und Klassenunterschieden, vor allem aber ist ihr Buch eine Liebeserklärung an den Vater und an die Toleranz als Lebenskonzept. Dazu ist sie bei Nadine Kreuzahler im Gespräch.

Im Rezensionsgespräch mit Nadine Kreuzahler stellt Ute Büsing das Buch "Hitze" von Raven Leilani vor: Eine rotzige Dreiecksgeschichte aus New York City zwischen Schwarz und Weiß, Generationen und Klassen. In den USA wurde es gefeiert und gelobt als das Debüt der letzten Zeit, "brutal und brilliant", wie Kritiken und Schriftstellerinnen wie Zadie Smith über den Roman sagen.

Raven Leilani: Hitze

Übersetzung von Sophie Zeits

256 Seiten, 22,00 Euro

Atlantik Verlag Dilek Güngör: Vater und ich

103 Seiten, 19,00 Euro

Verbrecher Verlag