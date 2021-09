imago images/Hanser Verlag Bild: imago images/Hanser Verlag

So 05.09.2021 | 07:03 | Starke Sätze

- Colson Whitehead: "Harlem Shuffle" - eine Gaunerkomödie

Ein "Gaunerstück" nennt Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead seinen neuen Roman "Harlem Shuffle". Vor allem aber ist es eine Liebeserklärung an den New Yorker Stadtteil Harlem. Und wie in seinen vorherigen Bestsellern geht es auch um Rassismus und Gewalt. Von Nadine Kreuzahler

Außerdem spricht Nadine Kreuzahler mit Gründer und Leiter Ulrich Schreiber über das diesjährige Internationale Literaturfestival Berlin. Hier weitere Informationen zum 21. Internationalen Literaturfestival Berlin