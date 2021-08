S. Fischer Verlag/Philipp von der Heydt Bild: S. Fischer Verlag/Philipp von der Heydt

So 29.08.2021 | 07:03 | Starke Sätze

- Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021: "Blaue Frau"

Antje Rávik Strubel erzählt in ihrem neuen Roman vom Schicksal einer jungen Tschechin, die nach verstörenden Erlebnissen in Deutschland in Helsinki strandet. Und: Persönliche Begegnungen mit den Weltbestseller-Autoren Paul Auster und Salman Rushdie in New York. Von Ute Büsing

Antje Rávik Strubel: Blaue Frau

432 Seiten, 24,00 Euro

S. Fischer Verlag

Paul Auster Bild: rbb/Ute Büsing

Paul Auster: Mit Fremden sprechen

übersetzt von Werner Schmitz, Marion Sattler Charnitzky, Andrea Paluch, Robert Habeck und Alexander Pechmann

416 Seiten, 26,00 Euro

Rowohlt Verlag



Paul Auster: In Flammen

Leben und Werk von Stephen Crane

übersetzt von Werner Schmitz

Rowohlt Verlag

erscheint am 25.1.2022

Salman Rushdie Bild: rbb/Ute Büsing