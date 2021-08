rbb/Ute Büsing Bild: rbb/Ute Büsing

So 15.08.2021 | 07:03 | Starke Sätze

- Familie in den USA: Yaa Gyasi und "Ein erhabenes Königreich"

Zwei neue amerikanische Romane erzählen auf unterschiedliche Weise von familiären Prägungen und nehmen dabei die vom Rassismus gezeichnete Gesellschaft in den Blick: Yaa Gyasi in "Ein erhabenes Königreich" und Bryan Washington in "Dinge, an die wir nicht glauben". Von Nadine Kreuzahler

Bücher, die in der Sendung vorgestellt wurden Yaa Gyasi: Ein erhabenes Königreich

übersetzt von Anette Grube

304 Seiten, 22,00 Euro

Dumont Verlag



Bryan Washington: Dinge, an die wir nicht glauben

übersetzt von Werner Löcher-Lawrence

384 Seiten, 24,00 Euro

Verlag Kein & Aber



Daniela Krien: Der Brand

272 Seiten, 22,00 Euro

Diogenes Verlag