So 13.06.2021 | 07:03 | Starke Sätze

- Zwischen den Genres: Short Stories von Zadie Smith

Themen wie Race und Gender, Sex und Familie finden sich in den 19 unterschiedlichen Erzählungen von "Grand Union" – ein Band voller überraschender Figuren und Texte in großer erzählerischer Dichte. Und: um Sorgearbeit und Sichtbarkeit von Müttern im Literaturbetrieb geht es dem Kollektiv "Writing with Care/Rage". Von Nadine Kreuzahler

Zadie Smith: Grand Union

übersetzt von Tanja Handels

272 Seiten, 22,00 Euro

Verlag Kiepenheuer & Witsch



Writing with CARE / RAGE

EINE KONFERENZ ZU CARE-ARBEIT UND AUTOR*INNENSCHAFT

Vom 18. bis 20. Juni 2021