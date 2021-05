Hanser Verlag Bild: Hanser Verlag

So 16.05.2021 | 07:03 | Starke Sätze

- Urlaubs-Lektüre: "August" von Peter Richter

Wohlstandsbürger im Überfluss, Protzbauten, Landkommunen und leckere Lobster: Peter Richter reist mit seinem neuen Roman "August" in die Hamptons auf Long Island. Und schlägt einen Bogen zur Berliner Partyszene in den wilden 90ern. Auch die New Yorkerin Audre Lorde hatte eine Verbindung zu Berlin: In den 80ern war sie die Ikone der Schwarzen Frauenbewegung, u.a. an der Freien Universität. Von Nadine Kreuzahler