Dem Unentschieden gegen Leverkusen soll am Sonntag in Hoffenheim der erste Sieg der "Eisernen" folgen. Doch die sind in guter Form: Am ersten Spieltag gab es einen 4:0-Sieg in Augsburg. Hier können Sie das komplette Spiel ab 15:30 live hören. (Kommentar: Kersten Eichhorn)