- Was für eine unerträgliche Heuchelei!

Das war’s dann mit Mesut Özil und der deutschen Nationalelf: Der Weltmeister hat am Sonntagabend seinen Rücktritt erklärt. Grund seien die öffentliche Kritik und Attacken wegen seiner Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Was sagt man dazu?, hat sich Thomas Kroh gefragt - und antwortet mit seiner Kolumne „Draufgehalten“.

Eines vorweg: Ich würde mir lieber von Katsche Schwarzenbeck das Schienbein polieren lassen, als mich zusammen mit dem Wüterich aus Ankara vor eine Kamera zu stellen. Aber in Deutschland gilt immer noch - und ich wiederhole das gern für alle, die schwer von Kapee sind - das Grundgesetz, in dessen Artikel 5 steht: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern …“ Das gilt auch für Mesut Özil!



Und auch wenn mir dessen Meinung nicht passt, so muss ich sie doch ertragen. Das nennt man Toleranz, von der in diesem Land moralinsaure Sittenwächter von morgens bis abends palavern.

Toleranz bedeutet, Standpunkte auszuhalten



Toleranz bedeutet aber eben nicht, über banale Schrulligkeiten meiner Mitmenschen lächelnd hinwegzusehen, sondern Standpunkte, mit denen ich nicht einmal ansatzweise übereinstimme, auszuhalten. Denn das Wort Tolerenz stammt von dem latainischen tolerare ab, was übersetzt nichts anderes heißt als ertragen oder erdulden. Und allein deshalb muss Özil sich auch nicht entschuldigen, denn er hat keine Straftat begangen.



Und dass der Bursche neben türkischen auch deutsche Wurzeln besitzt, hat er nun bewiesen, indem er mit einer verbalen Jürgen-Kohler-Gedenkgrätsche den DFB, Mercedes und Loddar Matthäus auf einen Schlag abgeräumt hat. Das muss man sich erst einmal trauen. Dazu bedarf es wahrlich eines festen Standpunktes!



DFB gibt erbärmliches Bild ab



Der DFB unter dem wendehalsigen Präsidenten Grindel stört es nicht im Mindesten, dass sein Ehrenspielführer Matthäus sich mit dem „lupenreinen Demokraten“ Putin trifft. Kein Wort dazu, dass Mercedes Özil klammheimlich aus einer Werbekampagne hat verschwinden lassen.



Keine Silbe dazu, dass der Daimler Millionen Autokäufer betrogen hat. Wie auch, ist doch der gute Stern auf allen Straßen Hauptsponsor des DFB. Musste sich Konzern-Chef Dieter Zetzsche für die Machenschaften seines Unternehmens entschuldigen? Nicht die Bohne!



Welch unerträgliche Heuchelei! Welch erbärmliches Bild, das dieses angeblich so tolerante Deutschland abgibt: Während Diesel-Dieter gestern auf dem Hockenheim-Ring unbehelligt den Doppelsieg seiner Silberpfeile bejubelt, tritt ein einstmals gefeierter Weltmeister mit 29 Jahren aus der Nationalelf zurück, weil ihm diese angeblich so tolerante Gesellschaft ein Foto mit dem Präsidenten des Landes seiner Familie nicht verzeiht. Mit meiner Toleranz ist es an dieser Stelle vorbei!