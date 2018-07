Xinhua/dpa Bild: Xinhua/dpa

Dienstag, 3. Juli 2018 - Berichte: Löw bleibt Bundestrainer

Nun also doch: Joachim Löw bleibt trotz des historischen WM-Debakels nach Informationen der Bild und der Sport Bild Bundestrainer. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte Löw trotz des blamablen Ausscheidens in der Vorrunde bei der WM in Russland das Vertrauen ausgesprochen. Der 58-Jährige hatte seinen Vertrag im Mai um zwei Jahre bis 2022 verlängert. "Der Verband wollte ihn unbedingt behalten. Und es gab keinen klassischen Plan B", erklärt unser WM-Reporter Dirk Walsdorff.



Joachim Löw ließ die Fußball-Nation sechs Tage lang zappeln, dann stieg weißer Rauch auf: Der 58-Jährige bleibt offenbar trotz des historischen deutschen WM-Desasters Bundestrainer und wird den Neuaufbau der Nationalmannschaft anleiten. Das berichten Bild und Sport Bild am Dienstag. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.



DFB hatte frühzeitig den Daumen gehoben

Löw hatte sich nach dem erstmaligen Vorrunden-Aus in der 84-jährigen WM-Geschichte des DFB-Teams zunächst Bedenkzeit erbeten. Er wolle sich als Trainer hinterfragen, teilte er nach der Rückkehr aus Russland mit - und das tat er, beginnend mit der Heimkehr nach Freiburg am vergangenen Donnerstag, einen Tag nach dem blamablen 0:2 gegen Südkorea.



Die Diskussionen um die Zukunft hatten bereits in der Nacht nach dem Aus begonnen, auf dem viel zu frühen Heimflug wurden sie fortgesetzt. Löw, DFB-Präsident Reinhard Grindel und Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff steckten die Köpfe zusammen, die entscheidende Erkenntnis: "Es braucht tiefgreifende Maßnahmen, es braucht klare Veränderungen", sagte Löw. Diese Veränderungen wird er nun federführend herbeiführen müssen. Der Rückendeckung durch den DFB kann er sich sicher sein: Das Präsidium um Chef Grindel hatte sich am Freitag in einer Telefonkonferenz einhellig für Löw ausgesprochen, der seinen Vertrag kurz vor der WM bis 2022 verlängert hatte. Löw sei der geeignete Mann für den Neuaufbau, hieß es vom Verband.