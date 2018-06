dpa Bild: dpa

Freitag, 22. Juni 2018 - Hummels fällt aus - Löw "positiv angespannt"

Wegen einer Halsbwirbelverletzung im Training muss Abwehrrecke Mats Hummels beim entscheidenden WM-Spiel am Samstag gegen Schweden passen. Das bringt DFB-Coach Joachim Löw aber nicht aus dem Konzept: "Niklas Süle und Antonio Rüdiger verfügen über die nötige Qualität", sagt er im Gespräch mit unserem Sportreporter Martin Roschitz. Löw geht optimistisch in das alles entscheidende Match: "Ich weiß, was die Spieler können."



Auch auf Inforadio.de rbb/Parker Fr 22.06.2018 | 06:45 | Interviews WM-Fan Lohmeyer: "Da ist noch was drin!" Schafft “Die Mannschaft“ am Samstag gegen Schweden die Wende zum Guten? Oder heißt es doch Kofferpacken? Schauspieler Peter Lohmeyer (“Das Wunder von Bern“) ist großer WM-Fan und glaubt weiter an die Löw-Truppe: “Da ist noch was drin!“, sagt er im Inforadio. Allerdings würde er auf Spieler setzen, die im vergangenen Jahr in Sotschi den Confed-Cup gewonnen haben. “Ich würde Leon Goretzka auflaufen lassen. Dem Mesut tut das mal gut auf der Bank.“

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im ersten "K.o.-Spiel" der WM in Russland am Samstag (20.00 Uhr/Inforadio und ARD) in Sotschi gegen Schweden voraussichtlich auf den angeschlagenen Weltmeister Mats Hummels verzichten. "Mats wird sehr wahrscheinlich nicht spielen können. Er hat sich den Halswirbel verrenkt", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Freitag.



Löw: "Alles in Frage zu stellen, wäre fatal!"

Hummels (29) war an der Seite von Jerome Boateng im deutschen Abwehrzentrum gesetzt. Alternativen sind dessen Münchner Klubkollege Niklas Süle und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea. Hummels hat sich die Verletzung im Training am Donnerstag zugezogen. "Er konnte in keine Kopfballduelle gehen, und es hat sich nicht entscheidend verbessert, trainieren kann er nicht", sagte Löw. Weil gegen Schweden Spieler gebraucht würden, "die im Luftkampf gut sind", mache ein Einsatz von Hummels "eher keinen Sinn".



Nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Mexiko steht die DFB-Elf unter Zugzwang. "Wir stehen mit dem Rücken an der Wand", sagte Löw. Eine weitere Niederlage würde das Aus bedeuten, sofern Mexiko gegen Südkorea mindestens einen Punkt holt. "Ich habe der Mannschaft gesagt: Die zwei wichtigsten Waffen sind Energie und eine andere Körpersprache", sagte Löw. Der Bundestrainer wird wohl den von seinem Infekt genesenen Jonas Hector anstelle von Marvin Plattenhardt wieder ins Team nehmen.



Außerdem drängt Marco Reus in die Mannschaft, eine offensive Alternative ist Mario Gomez. "Könnte sein", sagte Löw über einen möglichen Einsatz des Stürmers von Beginn an. Sein grundsätzliches Vertrauen in die Weltmeister sei nicht erschüttert, betonte Löw. "Wir sind in der Weltspitze immer noch sehr weit oben, warum sollten wir nach einem Spiel alles in Frage stellen? Das wäre ja fatal!"