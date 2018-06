Noch nie ist eine deutsche Mannschaft schon nach der Gruppenphase aus einer Fußball-WM ausgeschieden: Das 0:2 gegen Südkorea am 27. Juni 2018 markiert den vorläufigen Absturz des deutschen Fußballs. Der Titelverteidiger kommt unter die Räder und hält den Erwartungen nicht stand, wie schon Italien und Spanien zuvor. Nach dem Debakel gegen Südkorea stellte sich DFB-Teammanager Oliver Bierhoff den Kameras und ging dabei auch auf die Zukunft von Bundestrainer Löw ein.

Weitere Stimmen zum WM-Aus:



Joachim Löw (Bundestrainer im ZDF): "Es herrscht eine riesige Enttäuschung, Totenstille. Für uns ist das eine riesige Enttäuschung. Gratulation an unsere Gegner, die Schweden und die Mexikaner. Man kann der Mannschaft heute im kämpferischen Bereich keinen Vorwuf machen, aber wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Das hat sich durch das Turnier gezogen. Der Mannschaft hat die Leichtigkeit gefehlt. Die Sicherheit war nicht vorhanden. Wir sind zu Recht aus dem Turnier ausgeschieden. Wir haben viele Tormöglichkiten gehabt, aber wir konnten das Tor nicht erzwingen."



Yong Shin (Trainer Südkorea): "Ich fühle mich großartig, aber auch leer. Am Dienstag haben wir gesagt, dass die Chancen bei einem Prozent liegen. Aber ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass sie bis zum Ende kämpfen soll. Wir waren Außenseiter, diese Rolle haben wir genutzt."



Mats Hummels: "Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt, selbst nach dem 0:1. Aber wir haben den Ball nicht ins Tor gebracht. Wir hatten genug Gelegenheiten. Das hat uns heute das Genick gebrochen. Das letzte überzeugende Spiel, das wir abgeliefert haben, war im März 2017. Das ist ein bisschen lange her. Wenn ich den in der 86. Minute rein mache, reden wir darüber, wie geil es ist, dass wir weitergekommen sind. Jetzt reden wir leider über was anderes. Ein ganz bitterer Tag für alle deutschen Fußball-Fans."



Weltmeister Christoph Kramer: "Ich fand, das war nicht der Fußball, den wir gewohnt sind, mit dem wir verwöhnt sind. Irgendwie passte es auf dem Platz mit der Chemie nicht so richtig."



Ex-Nationalspieler Oliver Kahn: "Das Nationaltrikot wiegt für jeden mehrere Tonnen, wie eine Last die auf den Spielern liegt. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass in dieser Mannschaft eine Achse vorhanden ist. Es bleibt ein Rätsel, wie man in so einem Zustand der phasenweisen Apathie dieses letzte Gruppenspiel hingenommen hat."