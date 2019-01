dpa Bild: dpa

Handball-WM - Hanning: Norweger spielten herausragende Partie

Das deutsche Handball-Märchen ging am Freitagabend jäh zu Ende. Das deutsche Team unterlag der norwegischen Mannschaft mit 25:31. Jetzt geht es für die Handball-Herren am Sonntag um Platz 3 in der Weltmeisterschaft. Bob Hanning, Manager von Bundesligist Füchse Berlin, ist enttäuscht und hofft auf Bronze.