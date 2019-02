imago/UPI Photo Bild: imago/UPI Photo

American Football - Der Superbowl 2019 in Zahlen

Die Los Angeles Rams oder die New England Patriots - wer holt sich den Superbowl 2019? In der Nacht von Sonntag auf Montag (00:30 Uhr unserer Zeit) wird in den USA wieder eines der größten Sport-Spektakel der Welt gefeiert. Alleine die Zahlen zum Mega-Event sind beeindruckend, wie USA-Korrespondentin Martina Buttler festgestellt hat.