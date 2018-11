imago/Bildbyran Bild: imago/Bildbyran

- Carlsen bleibt Weltmeister

Liveticker, Videoanalyse - es geht hier nicht um Fußball sondern um Schach. Selten war die Begeisterung für den Sport so groß wie bei der WM gerade: Vielleicht lag es ja auch an den vielen Unentschieden. Zwölf mal Remis spielten der Norweger Magnus Carlsen und sein Herausforderer Fabiano Caruana - am Ende gab es dann aber doch einen klaren Sieger: Der Norweger Magnus Carlsen setzte sich im Stechen in Schnellschachpartien durch. London-Korrespondent Jens Peter Marquardt berichtet über den cleveren Champion.