Doping ist nach wie vor ein Thema, auch im Wintersport. Neu ist nun das Ausmaß und dass auch Deutschland betroffen ist: An deutschen Autobahnraststätten sollen Eigenblut-Transfusionen durchgeführt worden sein. Das hat das ARD-Recherche-Team Doping rund um Sportjournalist Hajo Seppelt herausgefunden. Über die Ergebnisse sprach er mit Inforadio.



Die Dokumentation "Die Die Gier nach Gold – Der Weg in die Dopingfalle" am Donnerstagabend im Ersten beschäftigte sich mit dem österreichischen Skilangläufer Johannes Dürr. Dieser wurde 2014 wegen EPO-Dopings, bei dem Eigenblut verabreicht wird, gesperrt.

Hajo Seppelt vom ARD-Recherche-Team Doping sagte dazu im Inforadio, dass Dürr medizinische Helfer in Deutschland gehabt haben müsse. Doping sei also "weiter verbreitet sei, als manche Sportfunktionäre dies uns glauben machten." So hätte sich der Sportler an Autobahnraststätten, in einem Hotel oder gar im Wintersportort Oberhof Blutbehandlungen unterzogen. Der Druck auf den Sportler, seine Leistungen zu manipulieren, sei enorm gewesen, so Seppelt.



Die Konsequenz der Recherchen sind nun Schwerpunkt-Teams in Deutschland und Österreich, die die Doping-Fälle juristisch untersuchen.

Der überführte Dopingsünder und Skilangläufer Johannes Dürr aus Österreich berichtet exklusiv in der ARD, wie sein Dopingprogramm weit über das bisher Bekannte hinausging.