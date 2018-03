Die Berlin Volleys stehen in der Champions League vor dem Aus. Im Playoff-Hinspiel unterlagen die Berliner dem Dauerrivalen VfB Friedrichshafen vor eigenem Publikum mit 2:3. Stephanie Baczyk berichtet von einem wechselhaften Spiel - mit dem schlechten Ende für die Berliner.



Die Berlin Volleys haben in der Champions League das erste Duell in der Top-12-Runde mit dem VfB Friedrichshafen verloren. Die Hauptstädter unterlagen dem Erzrivalen in einer dramatischen Partie vor 6.307 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 2:3 (22:25, 25:23, 23:25, 25:18, 12:15).

Für den neuen Volleys-Trainer Stelian Moculescu war es das erste Aufeinandertreffen mit seinem langjährigen Arbeitgeber. Mit dem gebürtigen Rumänen hatte das Bodensee-Team in 19 Jahren 27 Titel eingefahren.

Nach Satzverlust konzentriert zurück im Spiel

Im ersten Satz lagen die Volleys sofort zurück und kamen auch nicht mehr heran. Zwar machte das Team von Moculescu wenige Fehler. Die gaben allerdings den Ausschlag für den Satzverlust.

Im zweiten Satz wirkten die Hausherren konzentrierter und überzeugten mit einer plötzlichen Präsenz in den wichtigen Spielszenen. Ein Drei-Punkte-Vorsprung wuchs auf vier Punkte an, dann führten die Volleys mit 17:12 und zogen ihre Mischung aus starkem Aufschlagsspiel und klugen Blocks weiter durch. Die wettbewerbsübergreifend seit über 30 Spielen ungeschlagenen Süddeutschen zeigten auf einmal Nerven, knallten die Aufschläge ins Netz und so kamen die Volleys zu Satzausgleich.

Entscheidung erst im Tiebreak

Der nächste Satz begann wie der erste, schnell baggerten die Berliner einem Rückstand hinterher, fingen sich und nutzten ihre zweiten Angriffswellen geschickt zum zwischenzeitlichen 14:14-Ausgleich. Doch auf einmal leisteten sich die Gastgeber erneut Ungenauigkeiten und gerieten wieder in Rückstand. Mit einem überragenden Block kamen die Volleys noch auf 23:25 heran, verloren aber den dritten Satz durch einen Aufschlag ins Netz.

Im vierten Satz kämpften sich die Berliner zurück und wiederholten ihre Leistung vom zweiten Satz. Mit viel Einsatz und Spielkontrolle überzeugten sie in diesem Abschnitt am besten und zwangen den Erzrivalen Friedrichshafen mit dem 25:18-Gewinn des Satzes in den alles entscheidenden fünften Satz.

Nach der Champions League ist vor der Bundesliga

Im Tiebreak ging es hin und her. Keines der beiden Teams setzte sich ab, beim 10:10 liegen beide gleichauf. Doch am Ende zeigten wieder die Hauptstädter Nerven und gaben den letzten Satz mit 12:15 ab.

Am 22. März steigt das Rückspiel in Friedrichshafen, davor (18. März) treffen beide Teams am Bodensee zum Bundesligaduell erneut aufeinander.