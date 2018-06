imago/Claus Bergmann Bild: imago/Claus Bergmann

- Verletzung beendet Zverevs Grand-Slam-Traum

Alexander Zverev biss auf die Zähne, humpelte übers Feld und versuchte verzweifelt, die Schmerzen zu ignorieren. Aufgeben wollte der 21-Jährige in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale bei den French Open nicht. Beeinträchtigt von einer Oberschenkelverletzung unterlag Zverev dem Österreicher Dominic Thiem (Nr. 7) so am Ende 4:6, 2:6, 1:6. Inforadio-Sportreporter Guido Ringel berichtet aus Paris.