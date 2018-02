imago/UPI Photo Bild: imago/UPI Photo

American Football - Superbowl: Eagles stoßen Brady vom Thron

In einem Offensivspektakel der Rekorde haben die Philadelphia Eagles ihren ersten Super-Bowl-Triumph gefeiert und die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady entthront. Der Außenseiter setzte sich im hochklassigen Finale der National Football League im bitterkalten US Bank Stadium von Minneapolis mit 41:33 (22:12) gegen den Titelverteidiger durch. Korrespondentin Martina Buttler berichtet von einem packenden Endspiel.