War am Ende der Erwartungsdruck zu groß? Der deutsche Hoffnungsträger auf den Gewinn der Vierschanzentournee, Richard Freitag, stürzte in Innsbruck und musste ins Krankenhaus. Das war`s mit seinen Titelambitionen. Der polnische Olympiasieger Kamil Stoch gewann deutlich vor der Konkurrenz und darf auf die Wiederholung des Vierfachsiegs von Sven Hannawald hoffen. Inforadio-Sportreporter Guido Ringel berichtet im Gespräch mit Sabine Dahl.



Den zweiten Platz hinter Stoch belegte der Norweger Daniel Andre Tande, das Podest auf Rang drei komplettierte Andreas Wellinger mit Sprüngen auf 133 und 126 Meter. Freitag trat zum zweiten Durchgang wegen starker Schmerzen nicht mehr an. Die Deutschen erzielten auch ohne ihren Gesamtweltcup-Führenden ein starkes Teamergebnis. Hinter Wellinger landeten auch Markus Eisenbichler (8.), Stephan Leyhe (9.) und Karl Geiger (12.) in der erweiterten Weltspitze. Der Sieg bei der Tournee ist Stoch kaum noch zu nehmen, sein Polster auf alle Rivalen ist nach dem Ausfall von Freitag riesig.

Freitag wird nach seinem Sturz in Innsbruck in einer Klinik untersucht. Der 26-jährige Deutsche wurde am Donnerstag noch während des zweiten Durchgangs, auf den er verzichtet hatte, von der Bergisel-Schanze ins Krankenhaus gebracht. Freitag soll an der linken Seite seiner Hüfte verletzt sein. Er habe "sehr starke Schmerzen", sagte Bundestrainer Werner Schuster im ZDF. Wie schwer sich Freitag verletzte und ob er am Samstag beim Abschlussspringen in Bischofshofen starten kann, war zunächst unklar.