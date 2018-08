PA Wire/dpa Bild: PA Wire/dpa

2. August 2018 - Randsport im Rampenlicht

In Glasgow startet am Donnerstag die Premiere der European Championships. Bei dem neuen Multi-Sport-Event geht es in den kommenden elf Tagen um Medaillen in insgesamt 188 Disziplinen bei sieben verschiedenen Europameisterschaften. Während die Leichtathleten in Berlin erst in der kommenden Woche einsteigen, eröffnen Turnerinnen, Bahnradsportler und Ruderer ihre Konkurrenzen in der schottischen Metropole. Mareike Zeck berichtet.