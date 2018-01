Winterspiele in Pyeongchang

Mit dieser Entwicklung hätte wohl noch vor wenigen Wochen niemand gerechnet: Nord- und Südkorea haben verkündet, bei den Olympischen Winterspielen in Pyeonchang/Südkorea gemeinsam einmarschieren zu wollen - unter der sogenannten "Flagge der Einheit". Die nötige Zustimmung des IOC gilt als sicher, wie Frank Hollmann berichtet.



Süd- und Nordkorea wollen bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele am 9. Februar gemeinsam ins Olympiastadion in Pyeonchang einmarschieren.

Das teilte die südkoreanische Regierung in Seoul mit. Außerdem wollen die beiden Länder eine gemeinsame Eishockey-Mannschaft der Frauen stellen. Darauf habe man sich bei den Gesprächen im Grenzort Panmunjom geeinigt. Das Internationale Olympische Komitee muss die Pläne noch genehmigen. Eine Zustimmung gilt jedoch als sicher.

Es wäre das erste Mal, dass die beiden koreanischen Staaten bei Olympia eine gemeinsame Mannschaft stellen. Nordkorea kündigte außerdem an, dass man auch an den Paralympischen Spielen im Süden teilnehmen will.