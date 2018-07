- Hoeneß: "Der hat doch einen Dreck gespielt!"

Den ganzen Montag wurde auf eine Stellungnahme des DFB zum Rücktritt von Mesut Özil gewartet, um 14:40 Uhr veröffentlichte der Verband eine Pressemitteilung. Darin äußert sich überraschenderweise aber nicht der kritisierte DFB Präsident Reinhard Grindel persönlich. Deutliche Worte hat stattdessen Bayern Präsident Uli Hoeneß gefunden - und zwar vor dem Abflug des Rekordmeisters zu einer Testspielreise in die USA. Taufig Khalil mit den Einzelheiten.

Eigentlich sollte es ein ruhiger Acht-Stunden-Flug für Uli Hoeneß mit den Bayern in Richtung Philadelphia werden. Aber kaum am Flughafen angekommen, ging der Bayern-Präsident in einer Medienrunde richtig in die Luft. Mesut Özils Rücktritt? Längst überfällig - für Hoeneß.

"Ich finde das gut, weil für mich der Mesut Özil seit vielen Jahren ein Alibikicker gewesen ist, der der deutschen Mannschaft überhaupt nicht geholfen hat. Er macht es vordergründig wegen dieser angeblich schlechten Behandlung durch den DFB. Aber ich finde, er sollte sich mal selber hinterfragen, wann er den letzten Zweikampf gewonnen hat."