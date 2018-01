Die 25:26-Niederlage gegen Dänemark tut den deutschen Handballern richtig weh, bedeutet aber noch nicht das endgültige Aus aller Medaillenträume bei der Europameisterschaft. In der eigenen Hand hat die DHB-Auswahl den Einzug ins Halbfinale aber nicht mehr. Holger Dahl berichtet.

Nach dem ernüchternden Ende des EM-Krimis gegen Dänemark gab es für die deutschen Handballer doch noch Anlass zur Hoffnung. Der klare Erfolg der Spanier im Duell mit Mazedonien (31:20) lässt der DHB-Auswahl trotz der 25:26-Pleite gegen den Olympiasieger noch eine Hintertür ins Halbfinale offen. Allerwichtigste Voraussetzung: In der Neuauflage des EM-Endspiels von 2016 muss am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) ein Sieg über Spanien her.



Doch das alleine reicht noch nicht, um wie erhofft in die Runde der besten Vier einzuziehen. Denn die Mazedonier dürfen zugleich aus ihren abschließenden beiden Gruppenspielen gegen Tschechien und Dänemark nicht vier Punkte holen. Und selbst dann gibt es noch Unwägbarkeiten in der deutschen Hochrechnung.