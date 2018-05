dpa/Bernd Thissen Bild: dpa/Bernd Thissen

- "Sie stand immer im Schatten der großen Heldinnen"

Eine schreckliche Nachricht erschüttert am Freitag die Sportwelt: Die frühere Weltklasse-Schwimmerin Daniela Samulski ist mit 33 Jahren an Krebs gestorben. Die Berlinerin hinterlässt ihren Ehemann und zwei kleine Kinder. Ihre Karriere hatte Samulski bereits 2011 beendet. Lars Becker aus der Inforadio-Sportredaktion, seit vielen Jahren Schwimm-Experte der ARD, hat die Karriere von Daniela Samulski verfolgt und begleitet. "Sie war sehr vielseitig und extrem verlässlich in den Staffeln", erzählt er.