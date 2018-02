- Der Countdown endet

Der Countdown wird immer kürzer: Am Freitagmittag deutscher Zeit beginnt die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Südkorea. Insgesamt fallen bis zum 25. Februar 102 Entscheidungen. Das ist ein neuer Rekord für Winterspiele. Was Sie sonst noch über die Winterspiele wissen müssen, verrät Anne van Eickels.

Wenige Stunden vor Eröffnung der Spiele sind 45 russische Sportler mit ihrer Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gescheitert. Die Athleten sowie zwei Trainer dürfen damit nicht an den Winterspielen teilnehmen.

Zur Eröffnungsfeier am Mittag deutscher Zeit werden zahlreiche Staatsgäste erwartet, darunter Bundespräsident Steinmeier und US-Vizepräsident Pence. An den Spielen beteiligt sich auch Nordkorea. Am Rande der Spiele sind politische Gespräche zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarn geplant. So wird der südkoreanische Präsident Moon die Schwester von Nordkoreas Staatschef Kim treffen.



Mehr als 2.900 Sportler aus über 90 Nationen nehmen an den Spielen in Pyeongchang teil. Deutschland hat 153 Wintersportler geschickt. Die Mannschaft wird vom Nordischen Kombinierer Frenzel als Fahnenträger angeführt.