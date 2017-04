14. rbb-Lauf in Potsdam - Super-Lauf bei Super-Wetter

Über 2.000 Läuferinnen und Läufer haben sich am Sonntag beim 14. Rbb-Lauf auf die 14,065 km lange Strecke gewagt. Der Drittelmarathon startete an der Glienicker Brücke, führte dann durch die Potsdamer Innenstadt, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten, zurück über Babelsberg auf die Zielgerade auf der Glienicker Brücke. Inforadio-Reporter Friedrich Rößler hat den Lauf verfolgt.