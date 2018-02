- Bob-Thriller: Friedrich und Kripps teilen sich die Goldmedaille

"Jahrhunderttalent" Francesco Friedrich ist Zweierbob-Olympiasieger. Eine Goldmedaille erhält auch der zeitgleiche Kanadier Justin Kripps. Die anderen beiden deutschen Bobs verpassen in Pyeongchang die Medaillenränge nur knapp. Doch die Schmach von Sotschi ist vergessen, wie ARD-Sportreporter Philipp Hofmeister berichtet. - Eine weitere Medaille gab es für die deutschen Skispringer: sie gewannen Silber in der olympischen Team-Entscheidung.

Nach dem Thriller um Gold in der olympischen Bob-Bahn von Pyeongchang umarmten sich die beiden Hauptdarsteller Francesco Friedrich und Justin Kripps innig. Nach vier spannenden Läufen im Olympic Sliding Centre durften sich die beiden Rivalen mit ihren Anschiebern Thorsten Margis und Alexander Kopacz am Montag gemeinsam als Olympiasieger feiern lassen. Der Sachse und der Kanadier hatten nach vier Durchgängen die exakt gleiche Zeit stehen.



"Das war ein Sensationsfinale, es war fantastisch für den Bobsport", sagte Friedrich. Bundestrainer René Spies meinte: "Das war ein unglaubliches Rennen. So spannend habe ich das noch nie erlebt."



Hinter Bronze-Gewinner Oskars Melbardis aus Lettland wurden Friedrichs Trainingspartner Nico Walther mit Christian Poser und der Berchtesgadener Johannes Lochner mit Christopher Weber Vierter und Fünfter. Walther hatte nach dem ersten Tag noch geführt.