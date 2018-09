dpa/Carmen Jaspersen Bild: dpa/Carmen Jaspersen

- Werder tanzt, Hertha enttäuscht

Da ist sie: die erste Niederlage von Hertha BSC in dieser Bundesliga-Saison. Mit 1:3 verloren die Berliner am Dienstagabend bei Werder Bremen. Das Team von Trainer Pal Dardai fand erst in der zweiten Halbzeit in die Partie - zu spät. Inforadio-Reporter Nikolaus Hillmann hat die Partie gesehen.