Borussia Dortmund kann doch noch gewinnen. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Peter Stöger gab es am Dienstag am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein 2:0 (0:0) gegen den 1. FSV Mainz 05. Sina Weber berichtet.



Borussia Dortmund hat mit seinem neuen Trainer Peter Stöger einen Schritt aus der Krise getan. Im ersten Spiel unter dem Österreicher errang der Fußball-Bundesligist am Dienstag beim 1. FSV Mainz 05 einen 2:0 (0:0)-Erfolg. Für den BVB war dies der erste Bundesliga-Sieg seit zweieinhalb Monaten. Die Tore erzielten Sokratis in der 55. Minute und Shinji Kagawa (89.).



Noch ein Blick zu den anderen Spielen von Dienstagabend: Eintracht Frankfurt zeigte sich drei Tage nach dem 0:1 gegen Bayern München gut erholt und gewann beim Hamburger SV mit 2:1 (2:1). Für den HSV wird es im Kampf um den Klassenerhalt damit immer enger.



Der SC Freiburg gewann beim 1:0 (1:0)-Sieg über Borussia Mönchengladbach wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Liga. Das Siegtor erzielte Nils Petersen (20./Foulelfmeter).



Der FC-Bayern-Verfolger RB Leipzig droht den Anschluss an den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zu verlieren. Die Sachsen kamen am Dienstag beim VfL Wolfsburg über ein 1:1 (0:1)-Remis nicht hinaus. Damit blieb das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl im dritten Liga-Spiel in Folge ohne Sieg. Vor 22 827 Zuschauern brachte Paul Verhaegh (15. Minute) die Wolfsburger per Foulelfmeter in Führung. Nationalspieler Marcel Halstenberg (53.) erzielte den Ausgleich für den Vizemeister. Der Leipziger Dayot Upamecano erhielt in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.