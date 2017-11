Es ist eine Fußball-Binse: Stürmer werden an Toren gemessen. Kein Wunder, dass die Erleichterung bei Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic groß war, nachdem ihm gegen Wolfsburg endlich der erste Saison-Treffer gelungen war. Doch in den Jubel platzen Gerüchte um einen Wechsel zu Rekordmeister FC Bayern. Sagen will er dazu nichts. Jakob Rüger berichtet von einem schweigsamen Hertha-Stürmer.