imago/Revierfoto Bild: imago/Revierfoto

Erstes deutsches Länderspiel 2019 - Serbien setzt auf Luka Jovic

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht an diesem Mittwochabend das erste Länderspiel in diesem Jahr an: In Wolfsburg trifft das Team auf Serbien. Inforadio überträgt das Spiel ab 20:45 Uhr live und in voller Länge - im Radio und im Livestream auf inforadio.de und in der App. Die serbische Mannschaft hofft vor allem auf ein junges Talent: Eintracht-Frankfurt-Spieler Loka Jovic. Sportreporterin Martina Knief stellt ihn vor.