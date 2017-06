Nationalmannschaft - Sandro Wagner: 'Bin kein schwieriger Typ'

Stürmer Sandro Wagner (TSG Hoffenheim) hatte lange Zeit kein allzu gutes Image. Vielleicht sind deswegen die Pressevertreter auch so überrascht davon, dass er in der Nationalmannschaft bei allen gut ankommt. Das, so Wagner selbstironisch, sei eben das Gute an einem schlechten Image: Man müsse nicht viel tun, um die Menschen positiv zu überraschen. Felix Mansel hat sich mit Sandro Wagner über seine späten ersten Schritte in der Nationalmannschaft unterhalten.